بوتين: الاتجاه نحو التعددية القطبية في العالم سيقوى ويترسخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة لمجلس شؤون الإدارة الذاتية المحلية اليوم الخميس، إن الاتجاه العالمي نحو التعددية القطبية سيقوى ويزداد.

وشدد الرئيس بوتين على أن الفشل والخسارة ستكون حتما من نصيب كل الذين لا يريدون اتباع ذلك.

وأضاف الرئيس الروسي: "هذا الاتجاه – هذه النزعة نحو التعددية القطبية في العالم - حتمية ولا مفر منها. وهذا الاتجاه سيقوى ويزداد. وأما الذين لا يفهمون هذا الأمر ولن يتبعوا هذا الاتجاه فسيخسرون. هذه الحقيقة واضحة تماما. وهي واضحة مثل شروق الشمس. لا يمكن فعل شيء حيال ذلك".