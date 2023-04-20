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لافروف: واشنطن أعلنت حملة صليبية على روسيا


ال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة "أعلنت حملة صليبية" على روسيا ومصالحها.

وقال لافروف خلال زيارته لكوبا، يوم الخميس: "إذا سألتم عن العلاقات الروسية، فلا توجد ليدنا علاقات تقريبا. ونحن نبحث في حال الضرورة فقط تلك القضايا التي تظهر في عمل سفارتينا، وكذلك تلك المتعلقة بمحاولات الأمريكيين سوء استغلال وضعهم كالدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة".

وتابع الوزير الروسي قائلا، إن "الجميع يعرفون ويدركون أن الأمريكيين أعلنوا حملة صليبية ضد روسيا ومصالحها الشرعية وضد الثقافة الروسية والتقاليد".

وأضاف: "وهم اختاروا بمثابة الرأس القتالي نظام كييف النازي الذي يزودونه بالمزيد والمزيد من الأسلحة".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي يزور كوبا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، التي تستمر منذ 17 وحتى 21 أبريل، وشملت أيضا البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا.

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