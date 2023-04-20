الولايات المتحدة تفرض حظرا شبه كامل على الصادرات الى روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لكييف قد يفرضون حظرا شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وقالت الوكالة أن "عددا من حلفاء أوكرانيا بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية يفكرون في فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا، حيث تتلخص الفكرة في حظر جميع الصادرات على نحو افتراضي، وتشكيل قوائم الاستثناءات المسموح باستيرادها".

واضافت: "يناقش ممثلو مجموعة الدول السبع قبل اجتماعهم في مايو ب‍اليابان هذا الاقتراح، ولا يزال قيد الدراسة وقابلا للتغيير".

وإذا ما دعم قادة مجموعة الدول السبع تلك المبادرة في قمتهم، فسيتعين على الدول المشاركة في نظام العقوبات الجديد تحديد ما الذي سيسمح بتصديره إلى روسيا، حيث قالت النشرة إن قوائم الإعفاءات "من المرجح جدا" أن تشمل الأدوية والمنتجات الزراعية.