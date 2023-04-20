الجيش السوداني يصدر بيانا توضيحيا بشأن إجلاء القوات المصرية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الخميس، بيانا توضيحيا، أكدت فيه أنها أوردت سهوا عبارة "المحتجزين" في بيان سابق بشأن إجلاء أطقم القوات الجوية المصرية من السودان.

وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بأن "الذين تم إجلاؤهم، بالرغم من وجودهم بمدينة مروي أثناء التمرد، لم يتم أسرهم بواسطة المليشيا المتمردة نسبة لتواجدهم خارج المطار لحظة وقوع العدوان".

واعتذر المكتب عن اللبس الذي حصل في البيان، مؤكدا ان عبارة "المحتجزين" غير دقيقة.

وأضاف أن "الذين تم أسرهم بواسطة المتمردين عددهم 28 وهم لا يزالون بيد المليشيا المتمردة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة وتبعات أسرهم واحتجازهم حتى اليوم".

وكان القوات المسلحة السودانية قالت أمس في بيان إنه تم "إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية بالسودان".