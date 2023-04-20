غواصة أمريكية حاولت دخول مياه إيران والأخيرة تحذر

وجهت البحرية الإيرانية اليوم الخميس، إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز، ما أجبرها على الصعود إلى سطح المياه.

وقال الأدميرال شهرام إيراني قائد سلاح البحرية للجيش الإيراني إن الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، التي تعتبر أحدث غواصة أمريكية، كانت تنوي المرور عبر مضيق هرمز من دون أن يتم كشفها، باستخدام معداتها وقدراتها، لكن غواصة "فتح" الإيرانية محلية الصنع، رصدت وكشفت مرور الغواصة الأمريكية باستخدام معداتها بسهولة، ومن خلال التحذير وباستخدام التكتيكات المعتمدة في هذه الحالات، أجبرت الغواصة الأمريكية على الصعود إلى سطح الماء والسير عبر مضيق هرمز على سطح الماء.

وأضاف المسؤول العسكري الإيراني أن الغواصة الأمريكية كانت بصدد دخول المياه الإقليمية الإيرانية عندما غيرت مسارها بعد تلقي التحذير من غواصة "فتح".

وأكد الأدميرال إيراني أن طهران ستنقل هذه الحادثة الخطيرة إلى السلطات الدولية، التي عليها أن تتحمل مسؤولية هذا العمل المتهور.