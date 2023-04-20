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أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان


دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى وقف الاشتباكات.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الخميس ان اردوغان اجرى اتصالين منفصلين دعا فيه كلا من البرهان ودقلو إلى "وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار".

كما دعا اردوغان إلى ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان مؤكدا على ضرورة تأمين مطار الخرطوم بغية تمكين نقل المواطنين الأتراك إلى تركيا.

ويشهد السودان منذ السبت الماضي اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

يذكر ان قوات الدعم السريع تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها البرهان بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات .

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