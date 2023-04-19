الصين تعلق على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة: اتهامات لا أساس لها

اكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ووسائل إعلامية غربية تنشر "اتهامات لا أساس لها" بأن بكين تصدر طائرات مسيرة إلى ساحة القتال في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "التقارير تأتي في إطار "تشويه سمعة" الشركات الصينية، وأن بكين ستواصل تعزيز ضوابط التصدير المفروضة على الطائرات المسيرة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن "كوريا الجنوبية قد توسع دعمها ل‍أوكرانيا لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا ما تعرضت لهجوم مدني واسع النطاق، وهو ما يعكس تحولًا في موقفه المعارض لتسليح أوكرانيا للمرة الأولى".

وأوضح يون إن "حكومته تواصل استكشاف كيفية المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها، تمامًا كما تلقت كوريا الجنوبية دعمًا دوليًا خلال الحرب الكورية من 1950 إلى 1953".