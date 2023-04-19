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وزير الدفاع الأمريكي: أمل ان تنضم السويد الى الناتو قبل هذا الموعد


عبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، عن أمله بانضمام السويد إلى حلف الناتو، قبل عقد القمة المقبلة في شهر تموز المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال أوستن خلال اجتماع مشترك في ستوكهولم مع نظيره السويدي، بول جونسون، قائلا: "اعتمدنا فنلندا مؤخرا في الحلف بصفتها العضو الـ 31، ونتوقع أن نقبل السويد باعتبارها العضو الـ 32، ولنكن واضحين، نتوقع أن يحدث هذا قبل القمة المقبلة في تموز".

وأصبحت فنلندا يوم الثلاثاء الـ 4 من نيسان الجاري، رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف الناتو، عقب تسليمها لوثيقة انضمامها للحلف.

حيث سلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد التوقيع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

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