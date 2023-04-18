إيران تطور طائرة مسيرة مضادة للغواصات

أعلنت القوات البحرية الإيرانية عن تطوير طائرة مسيرة مضادة للغواصات، قد بدأ استخدامها في القوات البحرية الإيرانية.

وقال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال شهرام إيراني في تصريح لوكالة "تسنيم"، يوم الثلاثاء، إن الطائرات المسيرة قادرة على رصد وتدمير سفن وغواصات.

وأوضح: "نستخدم نوعا من السونار مع معدات أخرى لرصد الغواصات بواسطة الطائرات المسيرة"، مضيفا أن المسيرات المحلية الصنع قد دخلت الخدمة.

يذكر أن السونار هو نظام للملاحة وكشف المسافة بالصوت. وتتيح هذه التقنية التعرف على السفن والغواصات من خلال انتشار الموجات الصوتية تحت الماء وتحديد اتجاهها ومسافتها.

وتستخدم الغواصات والسفن والمروحيات وطائرات الدوريات البحرية والمضادة للغواصات هذه الطريقة للكشف عن أهدافها تحت الماء.