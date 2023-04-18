الخارجية الروسية تستدعي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، لدى موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت سفراء الدول الثلاث على خلفية "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وكندا بعد إعلان الحكم على فلاديمير كارا مورزا، الذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا مدانا بالخيانة العظمى، تعتبر تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لروسيا./