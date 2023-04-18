الصفحة الدولية

تستحق الاهتمام.. الكرملين يثني على خطة البرازيل للسلام في أوكرانيا


أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن جهود البرازيل للتوسط في الحرب الأوكرانية "تستحق الاهتمام"، لكنه لم يرَ أي خطط للسلام تقترحها فرنسا.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتطلع إلى تقديم خطة للصين من شأنها أن تضع قواعد للمحادثات بين موسكو وكييف".

من ناحية أخرى، وجهت الولايات المتحدة انتقادًا للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الإثنين، لتعليقاته في الآونة الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الغرب "يؤجج" الصراع بتسليح أوكرانيا.

واقترح دا سيلفا "إنشاء مجموعة من الدول غير المشاركة في الحرب للتوسط في السلام، وقال لصحفيين يوم الأحد، إنه ناقش الفكرة مع قادة الصين والإمارات".

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف عند سؤاله عن اقتراح دا سيلفا قائلًا "أي أفكار تصب في صالح روسيا تستحق الاهتمام ويجب بالتأكيد الاستماع إليها".

وحاولت دول مختلف وقادة دوليون، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بجهود لإحلال السلام فيما دخلت الحرب شهرها الرابع عشر.

وتقول روسيا إنها منفتحة على إجراء محادثات، لكنها أوضحت أن المحادثات لن تعقد إلا وفقًا لشروطها الخاصة.

وتقول إن على أوكرانيا تقبل "الحقائق الجديدة" على أرض الواقع، خاصة بعد أن ضمت روسيا أربع مناطق أوكرانية لأراضيها، واعتبرت كييف والغرب ذلك غير قانوني.

وقالت أوكرانيا مرارًا إنها لن تبحث السلام أو وقف إطلاق النار إلا إذا غادرت القوات الروسية كل شبر من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليًا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أي هدنة مؤقتة ستتيح بكل بساطة ل‍روسيا إعادة تنظيم صفوفها لشن هجوم مستقبلي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السودان تحدد موعد دخول هدنة الـ24 ساعة حيز التنفيذ
الدفاع الروسية: مقتل 460 أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية أمريكية خلال يوم
تستحق الاهتمام.. الكرملين يثني على خطة البرازيل للسلام في أوكرانيا
الجيش السوداني يكشف عن تطورات جديدة تخص أحداث البلاد
الوضع في السودان.. الكشف عن حصيلة جديدة للقتال
أمريكا وبريطانيا توجهان دعوة "فورية" لأطراف النزاع في السودان
البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وتمرد على الدولة وستتم محاكمته
حصيلة جديدة بضحايا "اشتباكات" السودان.. ارتفاع اعداد القتلى والمصابين
تركيا تعلن دخول مواطنيها لمصر دون تأشيرة لأول مرة
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
فيسبوك