الصفحة الدولية

البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وتمرد على الدولة وستتم محاكمته


صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بأن الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" في الأيام الأخيرة هو "محاولة انقلاب".

وأضاف البرهان، في حديثه لشبكة CNN، عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة"، وتابع أن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) "تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء".

وسُمع دوى صوت طلقات نارية خلال الحديث، على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار متفق عليه في الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، ولفت البرهان إلى أنه "لليوم الثاني انتهك قائد قوات الدعم السريع وقف إطلاق النار المتفق عليه".

وقال البرهان: "تم طرح بالأمس واليوم اقتراحا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، للأسف، لم يلتزم به، يمكنك الآن سماع محاولات اقتحام مقر الجيش وهجمات الهاون العشوائية، إنه يستخدم فترة التوقف لأسباب إنسانية من أجل مواصلة القتال"، وأضاف: "قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي".

وتابع البرهان لشبكة CNN: "الجيش السوداني هو جيش الشعب إنه ليس مملوكا لأشخاص محددين أو منظمات محددة إنه مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن السودان".

وعندما سُئل متحدث باسم قوات "الدعم السريع" عن خرق وقف إطلاق النار، قال لشبكة CNN إن قواته كانت تحاول الالتزام بوقف إطلاق النار لكن "هم يواصلون إطلاق النار مما لا يترك أي خيار آخر سوى أن تدافع قوات الدعم السريع عن نفسها وترد".

وقال إن القوات "تسعى للقبض عليه (البرهان) وتقديمه إلى العدالة بسبب ارتكاب العديد من أعمال الخيانة ضد الشعب السوداني، ونحن نقاتل من أجل كل الشعب السوداني، وسنقدم جميع الأطراف المسؤولة إلى العدالة ونقدم لهم محاكمة عادلة".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات "الدعم السريع"، وإعلانها "جماعة متمردة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ومن غير المرجح أن يلتزم حميدتي بقرار البرهان، وقال، في وقت سابق، إن "قوات الدعم السريع ستواصل مطاردة البرهان وتقديمه إلى العدالة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وتمرد على الدولة وستتم محاكمته
حصيلة جديدة بضحايا "اشتباكات" السودان.. ارتفاع اعداد القتلى والمصابين
تركيا تعلن دخول مواطنيها لمصر دون تأشيرة لأول مرة
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي
الدعم السريع في السودان تكشف المتسبب في تسريب فيديو الجنود المصريين
الجيش السوداني يدعو منسوبي قوات الدعم السريع إلى المسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة
مقاتلات مصرية وجنود أسرى.. فيديوهات التدخل السريع السودانية تثير غضب المصريين
تعليق جديد للجيش السوداني: سنحسم الموقف قريباً
وزير المعادن السوداني يعلن عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من عناصر حمايته بسقوط قذيفتين على منزله بالخرطوم
الوضع في السودان.. إيفاد ثلاثة رؤساء للوساطة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك