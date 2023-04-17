الصفحة الدولية

الدعم السريع في السودان تكشف المتسبب في تسريب فيديو الجنود المصريين


أعربت قوات الدعم السريع في السودان عن "أسفها" لما أثاره فيديو تظهر فيه عناصر من تلك القوات وهي تنفذ عملية توقيف لجنود مصريين في قاعدة مروي شمالي البلاد.

وقال مسؤول الإعلام بالدعم السريع، بالتزامن مع إعلان الجيش المصري، عبر بيان، أن هؤلاء العسكريين كانوا يشاركون في تدريبات مع نظرائهم بالسودان، وأنه جار التنسيق لتأمينهم، مهيبا بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مرجعا تسريب الفيديو إلى عسكريين صغار، وذلك خلال اشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش السوداني.

وخلال الساعات الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطعي فيديو لم يتسن للأناضول التأكد من صحتهما يظهران عناصر من "لدعم السريع" وهي تنفذ عملية توقيف لجنود مصريين وتوجه إليهم إهانات لفظية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مسؤول الإعلام في قوات "الدعم السريع" نزار سيد قوله إنهم "يحترمون مصر كبلد وشعب، ويقدرون القوات المسلحة المصرية"، لافتا إلى أن "المجموعة الموجودة لديهم سيتم تسليمها للقيادة المصرية عندما تهدأ الأوضاع".

وأضاف أن الفيديو المنتشر "صحيح وجاء من صغار عسكريين (في قوات الدعم) لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليا وخارجيا، لكن المجموعة العسكرية في الحفظ والصون، وتم وضعهم في مكان آمن حفاظا على أرواحهم".

ومساء السبت، قال قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مداخلات هاتفية مع إعلام عربي، إن القوات المصرية "في الحفظ والصون وجاهزون لإعادتهم في أسرع فرصة (..) ونحن آسفون للفيديوهات (التي التقطت لهم) طلعت (خرجت) غصب عنا".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما "تويتر"، تغريدات تنتقد موقف قوات "الدعم السريع" وتطالب بموقف مصري سريع ردا على ما اعتبروه "إهانة".

وأعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية عن قلقها من تداعيات القتال في السودان، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة.

وتبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، السبت، اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش "الدعم السريع" بـ"المتمردة".

واندلعت الاشتباكات قبل ساعات من لقاء كان مرتقبا بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحميدتي نائبه في مجلس السيادة وقائد قوات "الدعم السريع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا تعلن دخول مواطنيها لمصر دون تأشيرة لأول مرة
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي
الدعم السريع في السودان تكشف المتسبب في تسريب فيديو الجنود المصريين
الجيش السوداني يدعو منسوبي قوات الدعم السريع إلى المسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة
مقاتلات مصرية وجنود أسرى.. فيديوهات التدخل السريع السودانية تثير غضب المصريين
تعليق جديد للجيش السوداني: سنحسم الموقف قريباً
وزير المعادن السوداني يعلن عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من عناصر حمايته بسقوط قذيفتين على منزله بالخرطوم
الوضع في السودان.. إيفاد ثلاثة رؤساء للوساطة
الخزانة الأمريكية تناقش مع الحلفاء إمكانية نقل الأصول الروسية المجمّدة إلى أوكرانيا
بوتين: روسيا تتعاون مع الصين بنشاط في مجال الإدارات العسكرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك