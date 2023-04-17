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الجيش السوداني يدعو منسوبي قوات الدعم السريع إلى المسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة


أصدر الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، بيانا دعا فيه منسوبي قوات الدعم السريع إلى المسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة.

وفي بياناها، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "أبناء شعبنا الكرام..تتقدم لكم قواتكم المسلحة بالتحية والتقدير، كما وتعتذر عن الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا خلال هذه الأيام، والتي خلقها تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة، ونثمن صبر ومساندة شعبنا لجيشه الوطني الذي لم يكن مثارا للشك على مدى تاريخه الطويل، ونرفع لهم القبعات احتراما على وقفتهم الصلبة خلف جيشهم خلال هذه المحنة الوطنية".

وأضاف البيان: "أسمى آيات الشكر لأبناء بلادنا الخلص من منسوبي قواتنا المسلحة، الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من خلال تصديهم لهذا الخطر الداهم الذي لم يسبق أن عايشته بلادنا الغالية من قبل".

وتابع: "وفي ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها، فنحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد، بل لتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش السوداني ومكونات المنظومة الأمنية للدولة، التي سيجدون بين صفوفها مايستحقونه من تأهيل وتقدير، ولن تستغنى عن خدماتهم بالتسريح لأن البلاد لا زالت في أشد الحاجة لسواعد بنيها مجتمعة".

وأردفت القوات المسلحة في بيانها: "نؤكد لشعبنا الكريم أن قيادة القوات المسلحة ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به".

وأكمل البيان: "نتمنى من المولى عز وجل أن يعود إلى سبيل الرشد الذين تمادوا في هذه الحماقات التي وصلت بالبلاد إلى هذا المنزلق الذي حذرنا منه في مناسبات عديدة، وأن ينتهي هذا الكابوس المزعج الذي جثم على وطننا خلال الأيام السابقة، لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والعيش الكريم".

 

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