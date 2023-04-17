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تعليق جديد للجيش السوداني: سنحسم الموقف قريباً


أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استقرار الموقف العام، مع وقوع اشتباكات محدودة مع ما وصفها "المليشيا المتمردة" بمحيط القيادة العامة واستهداف مبان تابعة للقيادة لتشتيت الجهود.

وفي بيان يوجز عمليات، لفت مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إلى أن الموقف العام مستقر "جدا"، وأن استهداف بعض المباني التابعة للقيادة يأتي كمحاولة لـ"تشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة".

وأضاف البيان: "لجأ العدو إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جار رصدها والتعامل معها".

وأردف: "قواتكم مستمرّة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية حيث تمكنت من استعادة السيطرة على مطار مروي، والسيطرة على قيادة قطاع كردفان ومعسكر الري المصري بالشجرة، واستقبال عدد كبير من الجنود الذين استسلموا، فضلا عن اغتنام عدد كبير من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة.

كما طمأنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية جماهير الشعب بأن "قواته المسلحة متماسكة وفي أحسن حالاتها وتؤدي واجباتها بروح معنوية عالية وستحسم الموقف قريبا جدا بإذن الله".

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