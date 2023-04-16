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الأمم المتحدة تعلن مقتل ثلاثة عاملين لديها في السودان


كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في دافور "غرب السودان" أمس السبت.

وقال بيرتس أن "الموظفين الثلاثة قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور أمس وذلك "أثناء أدائهم لواجبهم".

وأدان بيرتس "الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول والمباني التابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور".

ونقل بيان للبعثة عن بيرتس قوله: "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وأكد بيرتس أن "أعمال العنف المتكررة تخل بعمليات توزيع المساعدة، داعياً جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني واحترام سلامة المباني والأصول".

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