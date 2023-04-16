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القوات المتحاربة في السودان توافق على هدنة مؤقتة


اعلنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، موافقتها على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات".

وأضافت: "الفتح سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".

من جهتها قالت قوات الدعم السريع، على حسابها الرسمي في تويتر: "تهيب قوات الدعم السريع السودانية بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات".

وأضافت: "مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد".

فيما أعلنت نقابة الأطباء السودانية سقوط 5 قتلى مدنيين و78 جريحا في اشتباكات اليوم.

وكانت آخر حصيلة للضحايا من المدنيين أعلن عنها بلغت 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين.

أظهرت مقاطع فيديو وصور على المواقع الاجتماعية، في وقت سابق، اكتظاظ مستشفيات العاصمة الخرطوم بالمصابين من أفراد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلاً للكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات لوجود أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.

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