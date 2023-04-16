روسيا: تدمير مسيرات ومستودعات ذخيرة ومقتل أكثر من 335 أوكرانياً

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتدمير 4 مسيرات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وإحباط محاولات استطلاع وتدمير 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونيتسك وتصفية أكثر من 335 جنديا أوكرانيا.

وبحسب البيان اليومي ل‍وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فإنه تم "قتل حوالي 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع هاوتزر D-20، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك"، لافتة إلى "مقتل 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30، وثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

في محور دونيتسك حررت وحدات "فاغنر" الهجومية، وفق البيان، "ربعين من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسك خلال العمليات الهجومية، واستهدفت القوات الروسية وحدات من اللواء 77 ووحدات اللواء 54 للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 43 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 145 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، ومدفعي هاوتزر D-20".

وأضاف البيان، أن " القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 45 جنديا، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30 و رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع بمنطقة زابوروجيه، لافتاً إلى أنه تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Gvozdika في محور خيرسون".

وتابع: "تم تدمير مراكز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 125 و 102 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة زابوروجيه. كما اعترضت دفاعاتنا الجوية 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، و Smerch متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار. مع تدمير 4 مسيرات أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".