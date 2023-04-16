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رويترز: الطيران الحربي يقصف معسكر الدعم السريع الضخم بمنطقة صالحة بجنوب أم درمان
وكالة انباء براثا
43
2023-04-16
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