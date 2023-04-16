الجيش السوداني يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع

اعلن الجيش السوداني، عن قرار يقضي بحل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع ضباط وأفراد الجيش لديها، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

وأكدت هيئة الاركان في الجيش السوداني في بيان : انه لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا /حميدتي/ المتمردة.

واضافت : لن يكون هناك حوار او اتفاقات مع قوات الدعم السريع حتى يوقفوا خروجهم على القانون.

من جانبه، اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو /حميدتي/، إن استسلام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي هو الحل الوحيد في السودان.

واندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.