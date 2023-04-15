وجه نداءً للشعب.. الجيش السوداني يكشف سبب الأزمة

كشف الجيش السوداني، اليوم السبت، سبب اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع، فيما وجه نداءً لشعب السودان.

وقال ناطق باسم الجيش السوداني، في تصريح صحافي، إن "الجيش السوداني لم يبدأ بالعدوان ضد قوات الدعم السريع"، ملقيا بالمسؤولية على ما وصفه بـ"الأطماع الشخصية ل‍قيادة الدعم السريع".

وأضاف، أن "القوات المسلحة توجه نداءً لأبناء الشعب السوداني من الضابط وضباط صف والجنود بقوات الدعم السريع بالانضمام للقوات المسلحة والامتناع بألا يكونوا أداة في هذه المعركة لتنفيذ الطموحات الشخصية غير المشروعة لقيادتهم".

وأضاف "لا نرى مستقبلا لبلادنا إلا في ظل جيش واحد تحت قيادة عسكرية منضبطة"، مردفاً: "لم نكن نصل إلى هذه المرحلة لو تخلت الدعم السريع عن أطماعها الشخصية".

ولفت إلى أن الجيش السوداني "سيحاول حسم المعركة بأسرع ما يمكن"، منوهاً إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن و"قواتنا تخوض معركة وطنية".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مروي، اشتباكات مسلحة، منذ صباح اليوم السبت 15 أبريل/نيسان 2023، فيما قالت قوات الدعم السريع إن قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم، بينما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بأنها حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.