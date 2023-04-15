حميدتي : الجيش السوداني هو من بدأ بالهجوم على قوات الدعم السريع

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو / حميدتي / ، اليوم السبت، إن الجيش السوداني هو من بدأ بالهجوم علينا.

واضاف في تصريح صحفي : نحن متأسفون على ما يحصل في بلدنا العزيز.ومنذ سنوات ونحن نقاتل ومعنا الشباب في الشوارع.

واشار الى : ان الجيش السوداني قرر ضرب كل مقرات الدعم السريع.

وتابع : ان المصيبة الحقيقية هو البرهان، الذي يستمر في الأكاذيب والغش للعالم وللشعب السوداني والذي تعامل معنا معاملة غير لائقة وعدوانية.