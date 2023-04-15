القنصلية السعودية في مشهد تختار فندقا لممارسة نشاطها مؤقتا

أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوفد السعودي الذي يزور مدينة مشهد ينوي اختيار فندق لاستقرار القنصلية السعودية فيه بشكل مؤقت نظرا لأن تأهيل مبنى القنصلية يستغرق الكثير من الوقت.

وفي تصريح صحفي، أوضح ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة خراسان رضوي (مركزها مدينة مشهد) محمد بهشتي منفرد : أن إيران والسعودية تتابعان بجدية قضية إعادة افتتاح القنصليات إلى حد قيام الوفد السعودي بالسعي لاختيار فندق في مشهد المقدسة كمكان مؤقت لعمل للقنصلية نظرا إلى أن تأهيل مبنى القنصلية السعودية يتطلب مزيدا من الوقت.

وأضاف : أن الوفد السعودي قد زار عددا من الفنادق في مشهد المقدسة لاختيار أحدها كمكان مؤقت لاستقرار الوفد الدبلوماسي والقنصلي السعودي بأسرع ما يمكن نظرا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

واستقبل بهشتي منفرد امس الاول في مطار مشهد الدولي رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم والمرافقين له، وأعرب عن أمله في بدء عمل السفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران في المستقبل القريب.

وقال ممثل الخارجية الإيرانية في محافظة خراسان رضوي لرئيس الوفد السعودي: "نحن مستعدون بكافة إمكانياتنا للتعاون معكم، وإن اختيار مكان للعمل والإقامة يعود إلى جنابكم والوفد المرافق لكم، ونظرا إلى أن تأهيل الأماكن السابقة يتطلب المزيد من الوقت، فمن المحتمل أن تقوموا بانتقاء مكان مؤقت للبدء سريعا في نشاط ممثليات البلدين.