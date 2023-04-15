مصر تهيب بالقوات المتنازعة في السودان الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية

اهابت القوات المسلحة المصرية بالقوات المتنازعة في السودان الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عيد الحافظ : أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.
واضاف : في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية .
وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha