المشرعون الأمريكيون يقترحون الحد من سلطات الرئيس لاستخدام الأسلحة النووية

أعلنت الخدمة الصحفية للسيناتور الديمقراطي إد ماركي، أن المشرعين الأمريكيين طوروا مشروع قانون يحظر على الرئيس الأمريكي الأمر باستخدام الأسلحة النووية دون موافقة الكونغرس.

تمت صياغة نص مشروع القانون، الذي سيحد من سلطات الرئيس في المجال النووي، من قبل ماركي والنائب تيد ليو (ديمقراطي من كاليفورنيا)، ويقترحون فيه منع "أي رئيس أمريكي من شن ضربة نووية دون موافقة مسبقة من الكونغرس".

ونقلت الخدمة الصحفية عن ماركي قوله: "لا يحق لأي رئيس أو سلطة دستورية إعلان الحرب من جانب واحد، ناهيك عن توجيه ضربة نووية".

ووفقا لتيد لو: "الكونغرس وحده لديه الحق الدستوري في إعلان الحرب وتقرير ما إذا كان استخدام الأسلحة النووية ضروريا أم لا".