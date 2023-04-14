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واشنطن: التحرك في أوكرانيا ليس ضد روسيا فقط وانما الصين أيضا


أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا ديريك هوغان، اليوم الجمعة، أن الغرب يتحرك في النزاع في أوكرانيا ليس فقط ضد روسيا، وإنما ضد الصين أيضا.

وقال هوجان في حديثه خلال ندوة في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر. لا يتعلق الأمر فقط ب‍روسيا. وإنما بالعلاقات الروسية الصينية، وأن الصين تتعلم من كيفية تعاملنا مع الأزمة في أوروبا".

واضاف: "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتعلم كيفية القيام بالعديد من الأشياء في آن واحد".

واوضح هوجان: "يجب أن نكون قادرين على التعامل مع الخطر القريب والقائم الذي تشكله روسيا، وفي نفس الوقت ننظر مباشرة في عيون هذه العلاقة بين الصين وروسيا". وزعم أن روسيا "تطلب دعما فتاكا من الصين الشعبية".

وذكر المسؤول الأمريكي أن "رئيس الصين شي جين بينغ أجرى محادثات واجتماعات "لا حصر لها" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لكن في الوقت نفسه، لم تتفاعل السلطات الصينية بعد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الرغم من أنها "تدّعي أنها جهة فاعلة مسؤولة" و"تذهب إلى حد الحديث" عن دور الوسيط في حل هذا النزاع".

وخلص هوغان إلى أنه "على المدى الطويل، نحتاج للاستمرار في التعامل مع كل من الصين وروسيا، لأنهما يتعاملان مع بعضهما البعض". وأردف قائلا بأن "موسكو وبكين تعمقان، شراكة بلا حدود.. وبالتالي علينا التعامل معها ".

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