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المحكمة توجه لائحة اتهام للمشتبه في تسريبه وثائق البنتاغون السرية


وجهت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد الجندي في الحرس الوطني الجوي الأمريكي، جاك تيشيرا، للاشتباه في قيامه بتسريب وثائق سرية للبنتاغون.

ووفقا لشبكة CNN، فقد وجهت إليه تهمة الاستيلاء غير المصرح به على وثائق سرية ومواد دفاعية، فضلا عن التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني.

وأعلن القاضي في النقطة الأولى توجيه تهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات حول الدفاع الوطني". ويواجه تيشيرا عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات على إثرها.

وفي الفقرة الثانية تهمة "النقل والتخزين غير المصرح به للوثائق والمواد السرية". ويواجه تيشيرا عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات على إثرها.

وفي جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، لم يتم سؤال تيشيرا عما إذا كان سيعترف بذنبه أم لا.

وأمر القاضي باستمرار حبس جاك تيشيرا، الحارس بالطيران الوطني في ماساتشوستس، على ذمة قضية "تسريب وثائق سرية".

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية، وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عنما حدث بأنها كبيرة.

وأعلن البنتاغون أنهم كانوا يدرسون المعلومات حول التسريب، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول المعلومات الواردة في التسريبات، إن موسكو ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

وفي وقت سابق، قال المدعي العام الأمريكي والمدعي العام ميريك غارلاند إن الجندي في الحرس الوطني للقوات الجوية جاك تيشيرا اعتقل يوم الخميس فيما يتعلق بتسريبات البنتاغون.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، وجد تيشيرا أن الصراع في أوكرانيا "محبط"، واعتقد أن موسكو وكييف "يجب أن يكون لديهما قواسم مشتركة أكثر مما يباعد بينهما".

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