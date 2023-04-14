الصفحة الدولية

الدفاع الروسية تُدمر 3 أهداف أوكرانية بمنطقة دونيتسك


دمرت القوات المسلحة الروسية، مجموعة "الجنوب"، اليوم الجمعة، ثلاثة معاقل لسرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر المنفصل للجيش الأوكراني في منطقة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ثلاث قطع مدفعية وقاذف هاون في منطقة فيرخنيكامينسك.

وقال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما: "في منطقة قرية زفانوفكا، قصفت وحدة مدفعية تابعة للفيلق الثاني للجيش في المنطقة العسكرية الجنوبية ثلاثة معاقل لسرايا تابعة للواء الهجوم الجبلي المنفصل العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لغارات نارية، تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمركبات".

وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر مسلحو المجموعة قاذفة هاون من عيار 120 ملم وثلاث قطع مدفعية في منطقة فيخرنيكامينسك.

وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على جميع المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية تُدمر 3 أهداف أوكرانية بمنطقة دونيتسك
كوريا الشمالية تعلن اطلاق صاروخ له القدرةعلى شن هجوم نووي مضاد
خلال يوم.. روسيا تعلن مقتل أكثر من 555 جندياً أوكرانياً
بشكل مفاجئ.. الأسطول الروسي يدخل حالة تأهب ويبدأ مناورات
تركيا تكشف آخر حصيلة لوفيات الزلزال "المدمر"
مصدر سوداني يكشف شروط حميدتي للانسحاب من مروي وإخلاء بعض المقار بالخرطوم
وزير الخارجية التركي: تصريحات المعارضة التركية بشأن أوكرانيا محفوفة بالمخاطر
مادورو للخارجية الأمريكية: إرحلوا إلى الجحيم!
"نيويورك تايمز": قد يواجه المشتبه في تسريبه وثائق البنتاغون عقوبة السجن لعقود
ترامب يدلي بشهادته لسبع ساعات في قضية التلاعب بقيمة ممتلكاته
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك