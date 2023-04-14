كوريا الشمالية تعلن اطلاق صاروخ له القدرةعلى شن هجوم نووي مضاد

اعلنت كوريا الشمالية ان احدث اختبار اجرته كان لصاروخ بالستي عابر للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، اعتبر الزعيم كيم جونغ اون انه يمثل خطوة كبيرة في قدرة بيونغ يانغ على شن هجوم نووي مضاد.

وافادت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية بان صاروخ "هواسونغ 18" العابر للقارات اختُبر الخميس، وهو يمثل الوسيلة "الرئيسة للقوة العسكرية الستراتيجية".

وقال كيم :" ان تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات سيعيد إلى حد كبير تنظيم ردعنا الستراتيجي ويعزز فعالية هجومنا النووي المضاد"، وفق الوكالة