أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 6 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثر من 470 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، قامت قواتنا بتصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا جراء العمليات الدائرة ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية العمليات القتالية لطرد القوات الأوكرانية من الأحياء المركزية لمدينة أرتيموفسك، وكثفت من هجماتها لمنع نقل احتياطيات القوات الأوكرانية إلى المدينة، حيث نفذت المقاتلات الروسية 12 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 57 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيومفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 300 جندي أوكراني وتدمير مدافع هاوتزر D-20، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 20 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 102 بمنطقة زابوروجيه.

في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

اعترضت دفاعاتنا الجوية تسعة صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

كما دمرت قواتنا ست مسيرات أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.