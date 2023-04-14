قناة الجزيرة.. المعتقل بتهمة تسريب وثائق البنتاغون سيمثل غدا الجمعة أمام المحكمة

يمثل جاك تيشيرا المعتقل بتهمة تسريب الوثائق غدا الجمعة أمام المحكمة في بوسطن بحسب قناة الجزيرة الفضائية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اعلن عن القاء القبض على المتهم بتسريب وثائق البنتاغون.

وذكرت قناة الجزيرة الفضائية ان مكتب التحقيقات الفيدرالي اكد انه لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حاليا بشأن اعتقال المشتبه فيه بتسريب الوثائق.

وعلى الصعيد نفسه نشر فيديو يوضح فيه قيام ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما، الذي يشتبه بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون.

وأظهرت لقطات مصورة، عملية اعتقال المشتبه به في تسريب بيانات البنتاغون السرية، جاك تيكسيرا، حيث داهم عملاء فيدراليون منزله بولاية ماساتشوستس.

وبحسب الفيديو، عند وصول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يجلس الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا بهدوء في الشرفة مع كتاب، ولم يبد أي مقاومة، واستسلم للسلطات.

ومن جانبه أكد وزير العدل الأمريكي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل جاك تيكسيرا اليوم دون أي تعقيدات، وأن التحقيقات مستمرة والمشتبه به سيمثل أمام المحكمة في ماساتشوستس.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، "أشرف الطيار في الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو".

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك.