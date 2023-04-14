بسبب انفجار محتمل.. السلطات الالمانية تجلي (6000) شخص في نويس

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء ما يصل إلى ستة آلاف شخص في مدينة نويس الألمانية في ولاية الراين بعد اكتشاف قنبلة بريطانية غير منفجرة.

وجاء في الصحيفة :"بسبب انفجار محتمل، أجبر ما يصل إلى 6000 شخص على مغادرة منازلهم في مدينة نويس، اليوم الخميس، وأثناء التفتيش للمنطقة في الصباح، تم العثور على قنبلة بريطانية تزن 250 كيلوغرامًا".

وبحسب الصحيفة أثناء التحقيق في موقع بناء في وسط المدينة للقنابل غير المنفجرة، تم العثور على خمسة مواقع مشبوهة، عثر الخبراء على قنبلة تزن 250 كيلوغراما، والتي سيتم نزع فتيلها لاحقا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما يتعلق بالحادث، أعيد بناء العديد من خطوط الحافلات، وطلبت سلطات المدينة من سائقي السيارات تجنب الموقع بالقرب من ساحة أليكسيانربلاتز".