الصفحة الدولية

المفوضية الأوروبية: لا توجد طرق مختصرة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي


صرح رئيس المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتوسع وسياسة الجوار غيرت جان كوبمان، بأنه لا توجد طرق مختصرة لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية في مؤتمر بالولايات المتحدة، معلقا على رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "دورنا هو مساعدتهم. ومع ذلك، يجب أن أؤكد لمصلحة الشعب الأوكراني ومصلحة الجميع، لا توجد طرق مختصرة للانضمام، يجب تنفيذ هذه الإصلاحات".

وفي الوقت نفسه، أشار كوبمان إلى أن كييف بحاجة إلى الوفاء بالعديد من الشروط المسبقة حتى تتمكن من بدء المفاوضات بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية: "يمكن أن تنفذ (الإصلاحات المذكورة سابقا) بسرعة، في الواقع لقد حددنا الخطوات في مجالات مكافحة الفساد، وضمان سيادة القانون.. كل هذه شروط مسبقة حاسمة لبدء المفاوضات".

وقال كوبمان: "نأمل أن تفي أوكرانيا بهذه الشروط بحلول نهاية هذا العام. إنها تحرز تقدما جيدا للغاية [في هذا المجال]. ومن ثم يجب اتخاذ قرار حاسم لبدء مفاوضات رسمية".

وأضاف مسؤول المفوضية الأوروبية: "تعتمد سرعة ذلك على [تنفيذ] الإصلاحات [في أوكرانيا]. نريد دولة ناجحة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي".

وبحسب معلوماته، فإن الاتحاد الأوروبي يحاول التصرف في حالة أوكرانيا "بأسرع ما يمكن، دون التضحية بالجودة".

وقال كوبمان: "في الاتحاد الأوروبي، تتمتع جميع الدول الأعضاء لدينا بإحساس لا يُصدق بالإلحاح [بشأن هذه المسألة]، ونتمنى حقا النجاح لأوكرانيا، ونرى الجهود المبذولة.. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنها ستنجح".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية وتصفية 470 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور
"يونهاب": كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب
قناة الجزيرة.. المعتقل بتهمة تسريب وثائق البنتاغون سيمثل غدا الجمعة أمام المحكمة
بسبب انفجار محتمل.. السلطات الالمانية تجلي (6000) شخص في نويس
المفوضية الأوروبية: لا توجد طرق مختصرة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
مكتب التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على المتهم بتسريب وثائق البنتاغون
وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما تابعا للولايات المتحدة
مؤسس "فاغنر": وثائق البنتاغون تم تسريبها عمدا إلى الشبكات الاجتماعية
بايدن يعبر عن قلقه بعد تسريب وثائق أمريكية سرية
رئيس فاغنر يكشف الاحداث الأخيرة في باخموت الأوكرانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك