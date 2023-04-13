الصفحة الدولية

وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما تابعا للولايات المتحدة


انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما معرضا لخطر التبعية للولايات المتحدة.

تعليق وزير الدفاع الألماني جاء ردا على ما قاله مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية بثتها يوم الخميس.

وعلق بيستوريوس قائلا: "أعتقد أن تصريح (ماكرون) غير موفق. نحن لم نكن يوما عرضة للتبعية للولايات المتحدة، ونحن لا نواجه هذا الخطر الآن". في الوقت نفسه، يجب على دول الاتحاد الأوروبي صياغة مواقفها الخاصة بشأن قضايا السياسة الخارجية "بالتنسيق مع الحليف الواقع على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي.

وأضاف الوزير الألماني: أن "أوروبا" لن تكسب شيئا إذا بدأت باللعب على التناقضات بين الشركاء، لأن الرابح الوحيد حينها ستكون الصين".

يوم الأحد، قال الزعيم الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة Les Echos إن أوروبا يجب ألا تتورط في صراعات الآخرين، ويجب ألا تكون طرفا في الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول وضع تايوان.

ودعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى "تحديد موقعها الاستراتيجي" وإذا لم تقم بذلك فسوف تصبح تابعة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما تابعا للولايات المتحدة
مؤسس "فاغنر": وثائق البنتاغون تم تسريبها عمدا إلى الشبكات الاجتماعية
بايدن يعبر عن قلقه بعد تسريب وثائق أمريكية سرية
رئيس فاغنر يكشف الاحداث الأخيرة في باخموت الأوكرانية
بواسطة بولندا.. المانيا توافق على تسليم أوكرانيا 5 مقاتلات حربية
ردا على ماكرون.. بيربوك: أوروبا متحدة في سياستها تجاه الصين
ترامب يمثل أمام القضاء مجدداً
"فوكس نيوز": المدعي العام الذي يحقق مع ترامب تلقى طردا يحتوي مسحوقا أبيض
التلفزيون الياباني يحذر المواطنين في مدينة هوكايدو، ويدعوهم للبحث عن ملجأ؛ بسبب إطلاق كوريا الشمالية‌‌ صاروخاً باليستياً اتجاه بحر اليابان.
بعد زيارته للصين.. ترامب يوجه اتهاما خطيرا لماكرون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك