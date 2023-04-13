وزير الدفاع الألماني: الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما تابعا للولايات المتحدة

انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما معرضا لخطر التبعية للولايات المتحدة.

تعليق وزير الدفاع الألماني جاء ردا على ما قاله مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية بثتها يوم الخميس.

وعلق بيستوريوس قائلا: "أعتقد أن تصريح (ماكرون) غير موفق. نحن لم نكن يوما عرضة للتبعية للولايات المتحدة، ونحن لا نواجه هذا الخطر الآن". في الوقت نفسه، يجب على دول الاتحاد الأوروبي صياغة مواقفها الخاصة بشأن قضايا السياسة الخارجية "بالتنسيق مع الحليف الواقع على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي.

وأضاف الوزير الألماني: أن "أوروبا" لن تكسب شيئا إذا بدأت باللعب على التناقضات بين الشركاء، لأن الرابح الوحيد حينها ستكون الصين".

يوم الأحد، قال الزعيم الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة Les Echos إن أوروبا يجب ألا تتورط في صراعات الآخرين، ويجب ألا تكون طرفا في الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول وضع تايوان.

ودعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى "تحديد موقعها الاستراتيجي" وإذا لم تقم بذلك فسوف تصبح تابعة".