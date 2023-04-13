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بواسطة بولندا.. المانيا توافق على تسليم أوكرانيا 5 مقاتلات حربية


اعلنت برلين، اليوم الخميس، عن موافقتها على تسليم أوكرانيا خمس مقاتلات من طراز ميغ-29 عبر بولندا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن في الخامس من نيسان/أبريل خلال زيارة أجراها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى صوفيا، أن "بولندا مستعدة لتسليم كييف في المستقبل كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الصنع، أي ما مجموعه 30 طائرة".

وأوضح أن "تسليم هذه المقاتلات يمكن اتمامه من خلال اتفاق مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي".

ويتعين على صوفيا أن "تطلب موافقة برلين لإعادة تصدير مقاتلاتها الخمس لأنها كانت مملوكة لألمانية الشرقية".

وفي بيان، اكدت وزارة الدفاع الألمانية أن "الحكومة تجهل ما إذا ستطلب الحكومة البولندية موافقات أخرى لتسليم طائرات أخرى".

وفي الفترة الممتدة بين نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم كييف مقاتلات ميغ-29 سوفياتية الطراز.

ولم تتسلّم كييف أيّ مقاتلات غربية حديثة، على الرغم من مطالبتها بذلك مرارا، علما بأن دولا غربية عدة على غرار الدنمارك أبدت انفتاحا على هذا الصعيد.

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بواسطة بولندا.. المانيا توافق على تسليم أوكرانيا 5 مقاتلات حربية
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