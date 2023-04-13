ردا على ماكرون.. بيربوك: أوروبا متحدة في سياستها تجاه الصين

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، أن أوروبا متحدة في سياستها تجاه بكين بعد التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أثارت غضب بعض الحلفاء الغربيين.

وقالت بيربوك للصحفيين في مدينة تيانجين الصينية: "ليس لدينا فقط موقف مشترك فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، ولكن إذا كانت لدينا سوق داخلية مشتركة، فلن يكون لدينا مواقف مختلفة في أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على متن طائرته عائدا من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

وأضاف ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" وعدد من الصحفيين الفرنسيين، أنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان"، مؤكدا على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" ل‍أوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".