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التلفزيون الياباني يحذر المواطنين في مدينة هوكايدو، ويدعوهم للبحث عن ملجأ؛ بسبب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اتجاه بحر اليابان.
وكالة انباء براثا
103
2023-04-13
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