اطلاق نار في واشنطن وانباء عن سقوط ضحايا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن اطلاق نار في واشنطن، وتحدث شهود عيان، عن سقوط ضحايا.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "التحقيق جار في حادث اطلاق نار في الجزء الشرقي من العاصمة. يُطلب من المواطنين عدم اتخاذ اي اجراء بانفسهم".

ولم تنشر الشرطة تفاصيل عن الحادث وعدد الضحايا، ولكن وفقا لمعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع الحادث في مكتب دفن الموتى Stewart Funeral Home، واصيب 4 اشخاص على الاقل وتم اغلاق الشوارع المجاورة.

وأبلغت الشرطة أيضا عن إطلاق للنار على بعد بضعة مبان من الحادث ، ويجري البحث عن سيارة خضراء فرت من مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة