الكرملين يعلق على تزويد روسيا بصواريخ مصرية: كذبة جديدة

وصف الكرملين، اليوم الثلاثاء، التقارير الغربية عن نية مصر تزويد روسيا بآلاف الصواريخ بـ"الكذبة الجديدة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تعليقاً على هذه التقارير: "إنها تبدو كذبة جديدة، ويوجد الكثير منها حالياً، إنها الطريقة التي يجب التعامل بها مع مثل هذه التقارير".

بدورها، نفت مصر ما نُشر عن وثائق البنتاغون المسربة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ ل‍روسيا سرا لتجنب المشاكل مع الغرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين".

كما أكد دعم مصر ل‍ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن "بلاده تحث الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"الأميركية قد أفادت بتلك الأخبار، ضمن الوثائق السرية المسربة".