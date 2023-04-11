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الجيش الإيراني: انهيار وزوال إسرائيل يلوح في الافق


صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، "نشاهد الآن تخبط واضطراب نظام الهيمنة، وبوادر انهيار وزوال إسرائيل باتت تلوح في الأفق بشكل أكبر مما مضى".

وقال اللواء موسوي في مراسم إزاحة الستار وضم أسلحة ومعدات جديدة ومتطورة ومحدثة لوحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بأن "إيران اليوم تتجه نحو مزيد من الاقتدار والصلابة والتحسن في العلاقات الخارجية مع الدول الجارة وتمتين العلاقات الاستراتيجية مع قوتين عظميين في العالم، وإرساء توازن قوى في غرب آسيا والعالم".

وأضاف أن "القوة والاقتدار العسكري القائم على الذات هو من أهم عوامل الحفاظ على السلام والاستقرار والاستقلال والأمن وحدود وثغور البلاد".

وأفاد موسوي بأن "الجيش الإيراني يعد العدة لتنفيذ المهام الحساسة الموكلة إليه عبر الإشراف الاستخباري الكامل ورصد التهديدات واستخدام التكنولوجيات الحديثة والقدرات العلمية والشركات المعرفية والصناعات الدفاعية".

وأوضح قائد الجيش الإيراني أنه "ورغم عدم إمكانية عرض كل ما لدى الجيوش من قدرات وإمكانيات، لكنه سيتم في ربيع هذا العام إظهار جزء من قدرات القطاعات الأخرى للجيش الإيراني والتي يمكن الكشف عنها".

وبين اللواء موسوي أن "الأسلحة والمعدات التي تم ضمها للقوات البرية الإيرانية لها 4 خصائص، بعيدة المدى ودقيقة الإصابة وذكية وقابلة للتشبيك، وتلبي حاجة اليوم وكذلك الحروب المستقبلية وسيتم استخدامها ضمن الوحدات الصاروخية والطائرات المسيرة والحرب الالكترونية والدفاع الجوي وطيران الجيش وقوات الرد السريع والقوات المنقولة السريعة والقوات المدرعة والمدفعية".

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