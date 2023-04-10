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الامم المتحدة: الحرب في اوكرانيا .. كارثة على العالم


عدت الامم المتحدة الحرب في اوكرانيا .. كارثة على العالم.

وقال متحدث الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : إن الحرب في أوكرانيا لها أثار كارثية على العالم.

وأضاف : ان مبادرة الحبوب كان لها أثر على خفض أسعار الغذاء في العالم.

ورحبت الامم المتحدة / حسب دوجاريك / بمبادرة الصين للسلام في أوكرانيا.

وتابع دوجاريك : نتواصل مع موسكو وكييف لإتمام بعض الأمور العالقة بينهما، ونعمل مع روسيا لتيسير واردات الحبوب الأوكرانية عالميا.

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