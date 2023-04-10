أول جولة مشاورات سياسية.. وفد تركي في السعودية

اجرى وفد دبلوماسي تركي من وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جولة مشاورات سياسية هي الأولى من نوعها بين حكومتي المملكة وتركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل في مقر وزارة الخارجية ب‍الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار، والوفد المرافق".

واضافت: "جرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا".

واشارت الوكالة الى انه "تم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين".

وبينت انه "ناقش الجانبان خلال الجلسة، التي حضرها سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".