ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، واشنطن من الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة ستخوضها بعجز في الذخيرة، التي أرسلتها إلى قوات كييف.

وقال ترامب: "بهذا الطريق الذي تسلكه الولايات المتحدة سنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة وبدون ذخيرة".

وأشار إلى أن الطريقة الأفضل والوحيدة بالنسبة للولايات المتحدة "لحل المشكلة مع الصين" وجميع الصعوبات الأخرى هي التخلص من الرئيس جو بايدن".

وكتب ترامب على شبكة Truth Social الاجتماعية في وقت سابق... "الحرب العالمية الثالثة"، دون أي تعليق أو توضيح.