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الأسد ورئيسي يتفقان: نظام القطب الواحد في طريقه إلى الزوال


بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة لاسيما في ظل الأجواء السياسية الإيجابية السائدة.

وأكد الرئيسان بحسب وكالة الانباء السوري (سانا)، أن :"استقرار المنطقة يقوم على العلاقات السليمة بين دولها عبر الحوار الدائم واحترام السيادة وتعزيز المصالح المشتركة، وأكد الرئيسان أيضاً على مواصلة التنسيق والتشاور لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة عموماً".

وتناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين "اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبرا أن هذه الاعتداءات تعبر عن السياسة العدوانية للكيان الإسرائيلي ولا تنفصل عن الاعتداءات التي يقوم بها ضد سوريا مستهدفاً المدنيين، وتؤكد ضعفه وفشله أمام قوة المقاومة وشجاعة الشعب الفلسطيني".

وشدد الرئيس الإيراني على "ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، معتبراً أن مكافحة الإرهاب تنطلق من دعم السيادة الوطنية في سوريا".

واعتبر الرئيسان أن "نظام القطب الواحد في طريقه إلى الزوال بفضل يقظة الشعوب والدول التي تتمسك بسيادتها وكرامتها".

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الأسد ورئيسي يتفقان: نظام القطب الواحد في طريقه إلى الزوال
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