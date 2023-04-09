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واشنطن ترسل لأوكرانيا دبابات مخصصة "للحرب العالمية الثالثة"


أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، دبابات إلى أوكرانيا كانت "مخصصة للحرب العالمية الثالثة مع روسيا"؛ ذلك في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكييف، وفق مقالة نشرها موقع 19fortyfive.

وجاء في المقالة التي كتبتها الصحفية مايا كارلين، أنه "بحلول أواخر الخمسينات من القرن الماضي، بدأت الشائعات تنتشر بأن الاتحاد السوفيتي باشر بتطوير دبابة محسنة قادرة على حمل مدفع محلزن السبطانة عالي السرعة. لمواكبة دبابات الخصم المتوسطة T-54 / T-55 الجديدة، بدأت الولايات المتحدة العمل لإنتاج دبابة XM60".

والآن يتم تضمين دبابات XM60، التي توجد في مجال استخدامها العملي خبرة أكبر مما عليه الحال في دبابات أبرامز التي جاءت لتحل محلها، في حزمة شهر مارس من المساعدات المخصصة ل‍أوكرانيا.

وأضافت: "ولكن هذه الدبابات المرسلة إلى أوكرانيا تفتقد لبعض الأسلحة والأجهزة الموجودة في الدبابات العاملة ب‍الجيش الأمريكي. وهذه الدبابات تستخدم لمد الجسور المدرعة، وتم تصميم هذه الدبابات لسد التضاريس الضيقة والحواجز المائية خلال ثلاث دقائق فقط".

يشار إلى أن دبابة M60 Patton،‏ هي سلسلة دبابات قتال رئيسية أمريكية دشنت في ديسمبر 1960 بعد دخولها الخدمة لدى الجيش الأمريكي كما جرى تصدير العديد منها إلى دول العالم لاسيما دول حلف الناتو. في الوقت الحاضر تعد مصر أكبر مشغل لدبابات إم-60 باتون بأكثر من 1700 دبابة تليها تركيا بـ 900 دبابة.

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