الصفحة الدولية

"أصل كورونا".. انتقاد صيني لاذع للصحة العالمية


دافع مسؤولو صحة صينيون عن بحثهم عن مصدر فيروس "كوفيد-19"، وانتقدوا منظمة الصحة العالمية، بعد أن قال مديرها إنه "كان ينبغي على بكين مشاركة المعلومات الجينية في وقت أبكر".

مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، قال إن "تعليقات منظمة الصحة العالمية كانت مسيئة وغير محترمة".

واتهم شين منظمة الصحة العالمية بـ"محاولة تشويه سمعة الصين"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، واعتبر أنه ينبغي عليها "تجنب مساعدة الآخرين في تسييس كوفيد-19".

وأضاف "كدولة مسؤولة وكعلماء، نشارك دائما نتائج الأبحاث بنشاط مع علماء من جميع أنحاء العالم"، وفق المسؤول.

والسبب وراء الانتقادات الصينية لمنظمة الصحة، يعود لتصريحات المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ففي 17 مارس، قال غيبريسوس إن "المواد الجينية التي تم الكشف عنها حديثا، والتي تم جمعها في ووهان بوسط الصين، كان ينبغي مشاركتها قبل 3 سنوات".

وتم اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا، في ووهان، أواخر عام 2019.

ولا تزال أصول فيروس كورونا موضع جدال ومحور نزاع سياسي مرير، ويعتقد العديد من العلماء أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق في ووهان، لكن يوجد في المدينة أيضا مختبرات، م بينها أفضل مرفق في الصين لجمع الفيروسات.

وأثار ذلك تلميحات بأن كورونا ربما يكون تسرب من أحد هذه المختبرات.

وحاول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تفادي الانتقادات المتعلقة بطريقة تعامله مع تفشي المرض، من خلال نشر الشك حول أصوله.

وكرر المسؤولون نظريات مؤامرة مناهضة للولايات المتحدة، بالقول إن الفيروس من صنع واشنطن وتم تهريبه إلى الصين.

وتقول الحكومة الصينية أيضا إن الفيروس "ربما دخل الصين عن طريق البريد أو شحنات المواد الغذائية"، على الرغم من أن العلماء في الخارج لا يرون أي دليل يدعم ذلك.

وحجب المسؤولون الصينيون المعلومات حول تفشي المرض في ووهان في عام 2019، وعاقبوا طبيبا حذر الآخرين من المرض الجديد.

وغيّر الحزب الحاكم من طريقة تعامله في أوائل عام 2020، ومنع الوصول إلى المدن الكبرى وأوقف معظم الرحلات الدولية لاحتواء المرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"أصل كورونا".. انتقاد صيني لاذع للصحة العالمية
واشنطن بشأن تايوان: لا نستبعد الخيار العسكري
زيلينسكي يضع شرطا للسلام في أوكرانيا
امريكا تتهم روسيا بالوقوف وراء تسريب وثائق البنتاغون السرية..
الدفاع الروسية تحصّي الخسائر الأوكرانية خلال يوم
ترامب: مغفلو البيت الأبيض بقيادة كبيرهم بايدن يدمرون الولايات المتحدة
"نيويورك تايمز": تسريب وثائق سرية للبنتاغون حول أوكرانيا
متظاهرون فرنسيون يستولون على مقر أكبر صندوق استثماري في العالم
الكرملين: روسيا سترد بالشكل المناسب على نشر واشنطن أسلحة نووية في أوروبا
البيان السعودي الإيراني المشترك.. الاتفاق على نقاط "أساسية"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك