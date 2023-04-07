ترامب: مغفلو البيت الأبيض بقيادة كبيرهم بايدن يدمرون الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021.

وأضاف ترامب أن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض يلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.

وقال: "هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها - يلومون 'ترامب' على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسؤول، ولا أحد آخر".

وانتقد ترامب إدارة بايدن لسحب الجيش من أفغانستان أولاً قبل عملية الإخلاء الجوي، مما أدى إلى ترك 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية في البلاد، وفقدان أكثر من عشرين جنديا أمريكيا في هجوم على المطار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر البيت الأبيض تقريرا ملخصا لعملية إخلاء القوات الأمريكية والمواطنين والحلفاء الأفغان من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويدعي التقرير أن خطة بايدن لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تم "تقييدها بشدة" بالاستراتيجية التي ورثها من سلفه.

وتحدث التقرير عن تخفيض ترامب للقوات الأمريكية في أفغانستان من 10,000 جندي إلى حوالي 2,500 جندي، استعداداً لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، دون الرجوع لمشاورات مع حلفاء الولايات المتحدة وفي ظل التفاوض مع حركة طالبان، والضغط على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5,000 مقاتل من حركة طالبان من السجون.