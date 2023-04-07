متظاهرون فرنسيون يستولون على مقر أكبر صندوق استثماري في العالم

اقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا اليوم الخميس مبنا وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار "بلاك روك"، والتي تعد الشركة أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات من النقابيين الذين ينتقدون الإصلاح الشامل للنظام التقاعدي، الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استولوا لفترة وجيزة على المبنى.

وأشارت إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للنظام التقاعدي وأطلقوا الألعاب النارية وقنابل الدخان، وصرخوا "نحن هنا" في صالة المبنى، الذي يرمز للثورة والبنوك كونه يتضمن العديد من الشركات المالية.

وتشهد فرنسا منذ فترة موجة احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في البلاد.