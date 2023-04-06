اللقاء الأول منذ 7 سنوات.. اجتماع سعودي – إيراني في الصين

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الصينية اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية أن الوزيرين اجتمعا في الصين في أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 أعوام.

وأضافت القناة أن الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عقدا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة.

ولفتت القناة السعودية إلى أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.