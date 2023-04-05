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ترامب عقب جلسة المحاكمة الأولى: بينما نعيش أحلك الساعات بالتاريخ الأمريكي.. أنا في حالة معنوية كبيرة


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "في حالة معنوية كبيرة"، خلال عودته من جلسة محاكمته الأولي في نيويورك إلى مار لاغو بفلوريدا.

وقال ترامب عبر البريد الالكتروني: "أكتب لكم هذا البريد الإلكتروني بينما أعود إلى مار لاغو".

وأضاف: "بينما نعيش أحلك الساعات في التاريخ الأمريكي، يمكنني القول أنه في هذه اللحظة على الأقل، أنا في حالة معنوية كبيرة".

وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده.

وصرح المدعي العام لمحكمة مانهاتن، ألفين براغ، بأن مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يهدف لإخفاء "معلومات سلبية" عنه، وتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر.

 

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